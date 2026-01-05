Uploader By Gse7en
Arrestation de Momath Ba ancien DG de lAprosi

Aprosi : les résultats accablants de l’audit

5 janvier 2026 Société

Le dossier concernant l’Agence de l’Aménagement et de la Promotion des Sites Industriels (APROSI) a été officiellement transmis aux autorités judiciaires. Les résultats des missions d’audit déclenchées par le ministre du Commerce et de l’Industrie, le Dr Serigne Guèye Diop, ont révélé des malversations financières de grande ampleur.


Lors de son récent passage devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale pour la défense de son budget, le ministre a informé les députés de la clôture de l’audit. Selon le rapport de la Commission, les conclusions mettent en exergue des irrégularités structurelles. Le Dr Serigne Guèye Diop, rapporte « Libération », a précisé que la Justice est désormais saisie pour faire toute la lumière sur ces manquements et situer les responsabilités pénales.

