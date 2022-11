Arrestation de Pape Alé: Ce qui serait finalement reproché au journaliste

Voici ce qui serait finalement reproché au journaliste Pape Alé Niang. Ila été arrêté le dimanche 6 novembre à son domicile et placé en garde à vue par la police pour avoir divulgué un document de la police nationale, pris en prélude à l’audition d’un leader politique et instruisant des mesures sécuritaires. Ensuite les détails de l’enquête révèle que ce dernier est poursuivi pour avoir publié un autre document concernant les sapeurs-pompiers mais aussi d’avoir conservé un document volé, estampillé confidentiel.

D’ailleurs Pape Alé Niang a soutenu avoir vu le document de la police en question sur Internet, comme tout le monde, et n’avoir jamais publié le document des sapeurs-pompiers. Après des heures de concertation, le pouvoir a finalement abandonné le vrai motif de l’arrestation : le rapport interne de la gendarmerie qui met sens dessus-dessous toute la sphère des comploteurs d’Etat. C’est parce qu’ils en connaissent toutes les implications et ont peur de mettre en exergue ce document explosif.

Ce document est bien là où il faut. Et Pape Alé Niang ne sera pas une autre victime de la bêtise étatique et de leur volonté de bâillonner toutes les voix discordantes. Le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté pour « recel et publication de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion et propagation de fausses nouvelles ». Selon Me Ciré Cledor Ly, l’un de ses avocats, c’est sur ordre du procureur de la République que la police a procédé à l’interpellation du journaliste, rapporte notre correspondant, Birahim Touré.