Assemblée Nationale: Madiambal Diagne fait des révélations sur les députés bénéficière des 100 millions

Madiambal Diagne s’est fendu d’un tweet, jeudi, pour appeler le député Mamadou Lamine Diallo à divulguer les noms des députés de Yewwi et/ou de Wallu qui auraient reçu une proposition de 100 millions et de quelles personnalités du pouvoir. Ce, pour rendre service à la démocratie et à la transparence dans la vie publique au Sénégal.

Le Député Mamadou Lamine Diallo aurait rendu un grand service à la démocratie et à la transparence dans la vie publique au Sénégal, s’il disait quels Députés de Yewwi et/ou de Wallu ont reçu des propositions de 100 millions et de quelles personnalités du pouvoir ! « Le Député Mamadou Lamine Diallo aurait rendu un grand service à la démocratie et à la transparence dans la vie publique au Sénégal, s’il disait quels Députés de Yewwi et/ou de Wallu ont reçu des propositions de 100 millions et de quelles personnalités du pouvoir !« , a notamment tweeté l’Administrateur général du Groupe Avenir Communication.

Dans une tribune publiée mardi sur sa page Facebook, le député sortant et réélu de la liste de Wallu Sénégal, Mamadou Lamine Diallo, a révélé que Macky Sall est dans les manœuvres politiciennes les plus viles au moment où les populations souffrent de tous les maux. Que les Sénégalais pataugent dans les inondations, ou affrontent dignement la hausse des prix avec le soutien de la Diaspora, ce n’est pas son problème« , lâche-t-il.

Il ajoute que le Président Sall « dirige ce pays avec une justice aux ordres et des politiciens chargés de la clientèle politique et de la corruption des opposants, 100 millions par député Yewwi – wallu, par exemple« .