Association des Maires du Sénégal:  Le Maire Samba Sall candidat

Samba Sall, maire de la commune de DABALY par ailleurs, président du « mouvement Macky encore » et membre de la coalition Benno Bokk Yakar, est candidat à la Présidence de l’Association des Maires du Sénégal ( AMS) et prône un second mandat de 5ans pour le président de la république. Il a ainsi interpellé ses collègues maires de l’opposition à rejoindre les rang de l’AMS et dissoudre le REEL qui « n’est rien d’autre qu’une bamboula ». Élu maire de Dabaly, au sortir de l’élection du 23 Janvier 2022, Monsieur SAMBA SALL, le plus jeune Maire de la région de Kaolack, veut succéder à Aliou Sall, frère du président, au poste de président de l’Association des Maires du Sénégal. Ce dernier qui a été battu par Ahmed Aidara dans le département de Guédiawaye laisse son poste vacant.

SAMBA SALL qui ambitionne d’être élu par ses pairs est déjà dans les manœuvres. Ce dimanche, il était invité dans l’émission Goxx Bi de Rewmi Tv. « Je suis candidat pour remplacer Aliou Sall au niveau de l’AMS. Il y a beaucoup de choses qu’on veut changer. Nous les maires qui sommes dans les communes rurales, on va avec l’AMS demander à l’Etat d’augmenter les fonds de dotation et les fonds de concours. On a aussi beaucoup de partenaires américains, coréens, avec qui, on tisse avec des programmes sociaux. Il y aura l’AMS sociale cette année et avec les infrastructures socio économique de base, on va privilégier les pistes, dans les communautés rurales, les routes bitumées aussi parce beaucoup de village ont des routes dans un état très dégradé, sans électricité et sans eau », a-t-il soutenu. *

Parlant du REEL, il fustige une bamboula. “ils ne veulent pas qu’on les dirige. On a trouvé l’AMS qui a fait un bon boulot, eux s’ils sont confiants, s’ils ont un bon programme, ils n’ont qu’à venir se présenter. Moi déjà suis candidat, ils savent que s’ils se présentent ils seront battus. » Interrogé sur la question du troisième mandat avec la sortie des acteurs de la société civil et les mouvements des activistes avec leur slogan « Bul ko sakh jéem » pour barrer la route au président de la république, le maire de DABALY est catégorique : « Moi je ne parle pas de troisième mandat. Macky Sall a bel et bien le droit de se représenter à l’élection présidentielle de 2024.

Comme je l’ai toujours dit, si on traduit la constitution en wolof, on voit clairement que le président Macky Sall a droit à un troisième mandat qui sera son second mandat de cinq ans. L’opposition le sait. Nous, membres de Benno Bokk Yakaar et militants de l’APR et du mouvement « Macky Encore », on va demander solennellement au président Macky Sall d'être notre candidat pour 2024.»

Rosita Mendy