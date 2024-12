Attaque armée à Pikine, 20 millions FCFA volés à Central équipements

Partager Facebook

Central équipements, une entreprise située à Pikine et spécialisée dans la distribution et l’installation de matériels de cuisine, a été la cible d’une attaque armée. D’après L’Observateur, qui donne l’information, les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi.

Onze individus encagoulés lourdement armés (pistolets et coupe-coupe) ont fait irruption sur les lieux et neutralisé les trois vigiles avant de se servir dans le coffre, relaye le journal. Qui précise que les vigile, au nombre de trois et armés, ont été neutralisés, délestés de leurs téléphones portables, ligotés et enfermés dans les toilettes.

«Personne n’a vu venir», confie l’un des vigiles, sous le choc. «Des malfaiteurs divisés en deux groupes ont réussi à escalader le mur de clôture de la société. […]. Quatre parmi [eux], venus du côté de l’autoroute à péage ont pu, sans grandes difficultés, neutraliser un premier vigile, pendant que le second groupe, constitué de sept éléments, est entré dans la société par le côté qui fait face à la passerelle menant vers la Gare des Baux Maraîchers», poursuit le témoin, repris par le titre du Groupe futurs médias.

«[Les assaillants], agissant en véritables professionnels, ont détruit les caméras de surveillance. Ils ont défoncé toutes les portes situées aux trois niveaux du bâtiment qui abrite la société. À la recherche d’argent à emporter, les cambrioleurs ont dû sauter de joie quand ils ont localisé le coffre dans le bureau du directeur. A défaut de l’emporter, ils ont réussi à l’ouvrir avant de se servir à volonté.»

Le préjudice, «en cours d’évaluation», dépasse 20 millions de francs Cfa, estime un des responsables de la boîte cité par L’Observateur. Qui révèle que la direction, alertée par les vigiles après le départ des cambrioleurs, a aussitôt actionné la police locale dont les éléments se sont déployés sur les lieux en compagnie de leurs collègues de la police scientifique à la recherche d’indices.