Attribution de licences de pêche: Le ministre de la pêche parle du dossier

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime se veut clair, concernant l’attribution des licences l’attribution des licences de pêche. “Tout se fait dans la transparence”. Une précision pour mettre en fin à la polémique autour des licences de pêche attribuées. Il tenait ses propos ce dimanche devant le “Grand Jury” de la “Tfm”. “Le sénégal n’a d’accords de pêche qu’avec les pays riverains et qu’avec l’Union Européenne (UE)” a t-il insisté. Avant de préciser qu’avec l’UE l’année dernière; il s’agissait de 31 bateaux. Et un bateau Capverdien. Ca fait les 32 bateaux qu’ont peut estampiller “Etranger”. Sinon, les 129 ont Sénégalais”. Il ajoute: “C’est la loi sénégalaise qui dit qu’aujourd’hui, pour disposer de ça, il faut au moins que 51% du capital du capital soit détenu par des senegalais.

Derrière, l’Etat, ce qu’il va vérifier, c’est si cette entreprise n’est pas fantoche. Je prends d’une année à l’autre. Par exemple, à l’année dernière, quand je fais le calcul, c’était à peu prés de 33, 32 licences en moyenne par rapport à l’année précédente.