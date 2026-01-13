Auchan Thiaroye attaqué : Tout sur une nuit d’horreur

Partager Facebook

Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2026, le supermarché Auchan de Thiaroye, a été la cible d’un braquage audacieux perpétré par huit individus masqués. Armés de fusils et d’armes blanches, les malfaiteurs ont rapidement neutralisé les vigiles et les employés présents sur place. Cependant, l’intervention prompte des forces de gendarmerie de Keur Massar a permis de déjouer en partie leurs plans et de procéder à l’arrestation d’un des suspects.

Les événements se sont déroulés aux alentours de 4 heures du matin. Alertés par un appel d’urgence, les brigades territoriales de gendarmerie de Keur Massar et de Thiaroye sont intervenues conjointement sur les lieux. À leur arrivée, les assaillants, encagoulés et lourdement armés, avaient déjà pris le contrôle du supermarché. Ils ont maîtrisé les agents de sécurité et les employés avant de fouiller les bureaux à la recherche d’argent liquide et d’objets de valeur.

Une fois leur butin en main, les braqueurs ont tenté de s’enfuir en tirant plusieurs coups de feu pour couvrir leur retraite. Ces tirs ont grièvement blessé l’un des vigiles, qui a été immédiatement évacué vers un centre médical pour recevoir des soins d’urgence. Heureusement, aucune autre victime n’a été signalée parmi les employés ou les forces de l’ordre.

Grâce à une enquête minutieuse menée par les gendarmes, un des présumés membres du gang a été interpellé le 10 janvier 2026. Confronté aux preuves accumulées, le suspect a avoué sa participation au braquage, comme l’a confirmé le colonel Ibrahima Ndiaye, porte-parole de la gendarmerie nationale, dans une déclaration rapportée par Seneweb.

Lors d’une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont saisi des vêtements correspondant à ceux portés lors de l’attaque, notamment un pantalon noir et une chemise. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et appréhender les sept complices encore en fuite. Les autorités appellent toute personne détenant des informations à coopérer pour faire avancer l’affaire.

Ce braquage met en lumière les défis sécuritaires dans les zones commerciales de la région de Dakar, et souligne l’efficacité des forces de l’ordre dans la réponse aux incidents criminels. Les détails de l’enquête restent confidentiels pour ne pas compromettre les opérations en cours.