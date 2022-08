Avenue Malick Sy : un pédé surpris en train de sucer les seins d’un talibé

Yaya Tambédou,commerçant de 27 ans domicilié à la Médina, a été surpris en plein jour, à l’avenue Malick Sy, en train de sucer les tétons d’un jeune talibé. Interpellé, il a été jugé et condamné hier à 1 mois de prison ferme, devant la barre des flagrants délits de Dakar pour attentat à la pudeur et attouchement sexuel.

«Un prédateur sexuel ou un malade mental», on ne sait quel qualificatif donner au commerçant Yaya Tambédou. En tout cas, il a commis un acte à caractère homosexuel sur un talibé qu’il a fortuitement rencontré à l’avenue Malick Sy. C’est en plein jour, vers les coups de 15h, qu’il s’est mis à sucer le sein du talibé qu’il a appâté avec une pièce de 200 F Cfa. En effet, ces faits à caractère sexuel ont été portés à la connaissance du public par Mamadou Diallo, chauffeur domicilié à l’avenue Malick Sy. Selon le récit de ce dernier, à 15h, il est sorti de son domicile ce jour-là pour se rendre chez le vendeur de café. C’est là qu’il a surpris Yaya Tambédou en train de sucer les tétons du jeune talibé A. Diallo, à l’intérieur d’une bâche faisant office de gargote. Il a sur le coup alerté le berger qui est à coté, lui racontant le sacrilège qu’il venait de voir.

S’approchant de Yaya, le berger lui a demandé des explications à propos des tétons du jeune élève coranique qu’il suçait. Le mis en cause,qui ne cessait de tergiverser dans ses déclarations, s’est attiré les foudres du berger. Celui-ci l’a giflé avant que des passants en furie n’interviennent en déclarant qu’ils allaient soit le tuer ou le bruler vif. Heureusement pour Yaya Tambédou, il a été sauvé de justesse de cette vindicte populaire par l’agent administratif touristique, Mansour Sy. C’est ce dernier qui l’a exfiltré de la foule avant de le conduire devant les limiers.

Yaya avoue tout

Interpellé sur les faits qu’il a commis, «le suceur» de tétons a reconnu les faits avant de révéler aux policiers qu’il voulait juste éjaculer. C’est pour cela qu’il a été inculpé puis jugé, hier, devant la barre des flagrants délits de Dakar pour attentat à la pudeur et attouchement sexuel. Incriminations que le garçon de 27 ans a au début niées avant de les reconnaître. Mais, pour se tirer d’affaire, il a arboré un moyen de défense consistant à faire croire au tribunal qu’il n’est pas maître de ses actes. «J’ai fait ça parce que je suis malade», a-t-il rétorqué à la procureure qui lui demandait les raisons de ses agissements. La représentante de la société de requérir 2 mois de prison ferme contre lui. Faisant mine de rien comprendre tout en parlant à voix basse, Yaya a fini par lâcher du lest lorsque la juge l’a menacé de renvoyer son dossier à une autre audience s’il refusait de parler à haute voix. «Pour appâter le talibé, je lui ai remis une pièce de 200 F en guise d’aumône. Avant de me mettre à sucer ses tétons», a-t-il avoué tout en révélant au tribunal n’avoir jamais fait ça à une autre personne.

Faisant savoir au juge que les membres de la famille de Yaya Tambédou ont conduit celui-ci auprès des guérisseurs, mais que son état ne s’était pas amélioré, Me Ndoumbé Wane a souligné que la place de son client n’est pas en prison. Sur ce, il a invité le tribunal à l’aider à se soigner. Révélant qu’il faut être malade pour commettre de tels actes, Me Abdou Aziz Djigo a renseigné qu’en entendant Yaya parler, on se rend compte qu’il souffre. À cet effet, la robe noire a demandé qu’on lui tende la perche. Au final, il a été déclaré coupable et condamné à 2 ans de prison dont 1 mois ferme.