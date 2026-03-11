Azoura Fall n’a jamais disposé de permis de conduire

Partager Facebook

Azoura Fall est accusé d’avoir foncé sur la barrière de sécurité d’une mosquée à la Médina, blessant un chauffeur de taxi de nationalité étrangère. Conduit au commissariat pour être entendu, le militant de Pastef Assane Guèye a donné sa version des faits devant les enquêteurs de la Section Accidents de la Compagnie de Circulation du Commissariat central de Dakar.

Invité à présenter son permis de conduire, il tente : «Je l’ai perdu.» Une explication trop classique pour les enquêteurs qui insistent, recoupent les informations. Face aux contradictions, le militant de Pastef finit par lâcher la vérité : il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire. Il explique alors être dans une procédure administrative pour faire traduire son brevet militaire de conduite en permis de droit commun.

Une démarche qui, selon lui, est en cours. Mais en l’état, aucun document ne l’autorise à prendre le volant. Une révélation qui change la nature du dossier. Ce qui n’était qu’un simple accident de la circulation avec blessures légères se double désormais d’une infraction au code de la route. Placé en garde à vue, il devra répondre des accusations de défaut de permis de conduire et blessures involontaires sur la personne de S. Barry.