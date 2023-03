Baisse des Loyers : Des sanctions contre les récalcitrants

Le décret fixant la baisse des loyers à usage d’habitation a été signé à l’issue du conseil des ministres décentralisé tenu hier, à Sédhiou. Selon Momar Ndao, des sanctions sont prévues contre les propriétaires de maison ou les promoteurs qui refusent d’appliquer la loi.

La baisse du prix du loyer au Sénégal est désormais officielle. Le ministère du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a publié la liste des nouveaux tarifs qui font office de barème suivant: Les locataires qui payaient entre 0 et 300.000 francs Cfa, auront une baisse de -15%, pour ceux qui sont dans l’intervalle de 301.000 francs à 500.000 francs -10% et -5% pour ceux qui paient plus de 500000 francs CFA.

Nommé récemment président de la commission de régulation des Loyers auprès du ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises (Pme), Momar Ndao a mis en garde les récalcitrants ou les promoteurs qui refusent d’appliquer la règle… « Des sanctions sont prévues par la loi 81 21 du 25 juin 81 qui avaient été prises par le président Abdou Diouf.

Toute personne qui refuse d’appliquer la loi sera punie d’une amende de 1,5 million ou de 2 à 6 mois de prison. Les textes existaient déjà, il s’agit juste de les appliquer », déclare-t-il.