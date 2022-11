Baisse des prix: Le ministère du Commerce traque les récalcitrants

Aprés une concertation entre le gouvernement du Sénégal et les acteurs du commerce ,11 décisions de baisse des prix des produits et services de consommation courant ont été prises par le Macky Sall, lors du Conseil national spécial de la Consommation. Immédiatement, le Service régional du commerce a lancé, ce lundi à Dakar, la campagne de contrôle des nouveaux prix. Pour l’effectivité de cette mesure, la Direction du Commerce Intérieur, à travers ses démembrements, a sillonné différentes zones de la capitale dont la Médina, Fass, Castor, entre autres…

Ce Lundi 14 Novembre 2022, le quartier Médina, Rue 25×20 était le point de départ pour les autorités de la Direction du Commerce intérieur qui se sont invitées chez certains grossistes, pour un suivi évaluation de la nouvelle directive étatique sur la baisse des prix.

Dans les premières mesures, le président Macky Sall a donné des directives. Mais chez les commerçants et revendeurs , le seul souci, c’est qu’avant que les autorités n’aient décidé de baisser les prix, ils estiment qu’ils doivent d’abord écouler les stocks qu’ils ont acquis aux anciens prix« , remarque un grossiste, selon qui, l’Etat, en subventionnant les prix, n’a pas tenu compte de cette donne.

Rappelant ne pas être seul dans cette situation, la plus part des commerçants déclarent qu’ils ont respecté les prix imposés par l’État depuis vendredi. Toutefois, il est difficile, pour certains, de vendre à perte. Et, pour cause, ils n’imaginent pas acheter à 325 et devoir vendre à 300 frs. A cet effet, il demande aux autorités que pareille situation soit évitée, en établissant un délai d’écoulement des stocks d’au mois de 15 à 20 jours.

Lors de cette visite de terrain, la Direction du Commerce intérieur a procédé à la saisie d’un important lot de sacs de sucre, entre autres produits, chez un commerçant qui refusait de se conformer aux nouveaux prix. A la fin de ce long périple à travers les quartiers de Médina, Fass…, le Directeur du commerce Intérieur, Oumar Diallo, a fait le point de cette opération de contrôle. A noter que des Procès-verbaux (PV) ont été servis aux commerçants « transgresseurs« , en plus de la saisie de denrées importantes. Un acte salué par les populations qui disent souhaiter la préservation de leurs poches dans le but garnir le panier de la ménagère…

Des actes similaires sont en train d’être menées dans les autres localités de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Pikine. Et au niveau des régions, les gouverneurs sont en train de tenir des conseils régionaux de la consommation, dans le but de déterminer les prix pour chaque région. Et à partir de la semaine prochaine, les mêmes opérations seront conduites au niveau des régions.