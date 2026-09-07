Barkédji: le maire Ousmane Sow signe son adhésion au Kiiraay Les Patriotes Républicains et étale une batterie de doléances au profit de ses administrés

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C’est à la suite d’un grand rassemblement tenu hier dimanche 06 septembre 2026 que le maire de la commune de Barkedji ( département de Linguère) Ousmane Sow dit Sembéré a officiellement annoncé son adhésion au parti présidentiel Kiiray – Les Patriotes Républicains. A l’ occasion, l ́édile de Barkédji Ousmane Sow a le soutien de ses militants et sympathisants à rejoindre également le parti présidentiel ( Kiiraay Les Patriotes Républicains).

Face à ses partisans, le premier magistrat de Barkédji a évoqué son audience avec Son Excellence le President de la République Bassirou Diomaye Faye. Selon ce dernier( le maire Ousmane Sow ) , suite à sa rencontre avec le locataire du palais national qu’il a décidé de rendre compte d’abord sa base politique avant de prendre une quelconque décision. Ainsi, le maire Ousmane Sow de faire savoir << Quand j’ai rencontré ma base politique , cette derniére m’a donné carte blanche d’adhérer le camp presidentiel, ce qui est fait ,désormais je suis militant du parti Kiiray.>> renchérit-il.

Le désormais militant du parti du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le maire Ousmane Sow dit Sembéré a également indiqué, avoir profité de cette audience avec le Chef de file du parti Kiiray pour exposer les doléances liées à sa commune. Entre autres préoccupationsl’.absence de décret présidentiel dans toute la commune de Barkédji , l’achèvement des travaux de la brigade de gendarmerie de Barkédji ( une demande sociale) pour lutter contre le vol de bétail dans le milieu, l’accès à l’eau, le désenclavement de la localité , l’extension du réseau électrique , le financement des femmes et des jeunes.

Fidèles au maire Ousmane Sow, ses militants et sympathisans sont détermînés pour sa réélection lors des prochaines elections municipales qui se profilent à l’horizon . Poursuivant les inconditionnels d’Ousmane Sow de souligner qu’ils sont prêts à investir le terrain politique afin que leur maire soit réélu pour la poursuite de ses réalisations dans la collectivité territoriale de Barkédji au grand bonheur des administrés.

Parlant de ses réalisations dans la commune de Barkédji, l’édile Ousmane Sow dans le secteur de l’education :<< J’ai construit dix salles de classe, j’ai érigé six murs de cloture>>.Dans le domaine de la santé Ousmane Sow Sembéré:<< J’ai mis à la disposition des village de Barkédji et Diagaly deux ambulances, des appareils écographiques j’ai créé le poste de santé de Samaly >>

Confiant que sa cause a été bien entendue, l’édile de Barkédji Ousmane Sow a remercié tous les militants qui se sont mobilisés (les conseillers municipaux, les chefs de village, les responsables politiques ,les chefs religieux, les jeunes et femmes, les notables de la localité pour rehausser de leur présence à la manifestation politique.

On ne le dira jamais assez de grands intellectuels se sont rangés derrière le maire Ousmane Sow notamment Adramé Sow ,ingenieur d’état en hydraulique, Docteur Samsdîne Sow ,Awa Sow dans le domaine de l’entrepreneuriat, Aminata Dia et Ibrahima Sow tous enseignants, Samba Sow économiste entrepreneur, Ousmane Sow ingénieur en génie civil accordent leurs violons pour accompagner le maire Ousmane Sow dans la commune de Barkédji.

A signaler que tous les intervenants lors de la rencontre à l’image de leur maire Ousmane Sow , ont prédit une victoire éclatante du parti présidentiel dans la collectivité territoriale de Barkédji s’agissant des élections qui se profitent à l’horizon . Et ces derniers ( les participants) à l’occasion ont réaffirmé la ferme volonté, la détermination du maire Ousmane Sow pour le rayonnement de la collectivité locale de Barkédji.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)