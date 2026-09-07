Transport aérien : Air Sénégal s’offre un Boeing 737-800 baptisé « Gorée » pour renforcer la connectivité et consolider sa souveraineté

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Air Sénégal renforce sa flotte avec l’arrivée d’un Boeing 737-800 NG baptisé « Gorée ». Soutenue par l’État du Sénégal, cette acquisition vise à accroître les capacités opérationnelles de la compagnie nationale et à accompagner le développement de son réseau régional et international.

D’une capacité de 174 passagers, dont 12 en classe Affaires et 162 en classe Économique, le nouvel appareil est destiné principalement aux liaisons court et moyen-courrier. Il doit offrir à Air Sénégal davantage de flexibilité pour répondre aux besoins des Sénégalais, de la diaspora, des voyageurs d’affaires et des touristes.

Cette acquisition traduit également le soutien stratégique de l’État au pavillon national. À travers le renforcement de la flotte, les autorités entendent améliorer la connectivité du Sénégal et consolider sa souveraineté dans le transport aérien.

« Gorée », un symbole national

Le choix du nom « Gorée » donne à l’appareil une dimension symbolique. L’île, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1978, constitue un haut lieu de mémoire de l’histoire de la traite négrière et un symbole de dialogue et de résilience.

En portant ce nom à travers l’Afrique et le monde, le Boeing 737-800 devient ainsi un ambassadeur du patrimoine et de l’image du Sénégal.

Son arrivée devrait également contribuer au développement du tourisme en facilitant la connectivité avec les marchés régionaux et internationaux.

Avec ce nouvel appareil, Air Sénégal poursuit son ambition de devenir une compagnie nationale moderne, performante et compétitive, au service de la mobilité et du rayonnement du Sénégal.