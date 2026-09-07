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prix des denrées
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Vie chère au Sénégal : le ministère de l’Industrie et du Commerce convoque une réunion d’urgence le 10 septembre

7 septembre 2026 Actualité

 

Face à la hausse récente des prix de plusieurs produits de consommation courante en particulier les viandes, les légumes et certains services, le gouvernement passe à l’action. Par une convocation officielle datée du 7 septembre 2026, signée par le Secrétaire général du ministère, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, le ministère de l’Industrie et du Commerce convie les acteurs institutionnels et économiques à une rencontre d’urgence. La réunion est fixée au jeudi 10 septembre 2026 à partir de 9h30.

 

Cette concertation réunira les représentants de la Présidence de la République, de la Primature, du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, ainsi que les responsables du ministère du Commerce. L’objectif affiché par les autorités est d’échanger sur la situation, d’examiner les mesures d’accompagnement envisageables et d’identifier des solutions durables en faveur de la stabilisation des prix. Les discussions s’articuleront d’abord autour d’un état des lieux complet de la hausse des prix et d’une analyse approfondie des causes de l’inflation sur les marchés locaux.

 

Les participants examineront ensuite des propositions de mesures d’atténuation immédiates avant d’aborder les questions diverses. Compte tenu de l’importance majeure de ces enjeux pour la population, la présence de l’ensemble des acteurs convoqués est vivement souhaitée par le ministère.

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