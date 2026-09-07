Le ministre des Transports réceptionne un nouveau Boeing 737-800 Gorée

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Un nouveau Boeing 737-800 « Gorée » d’Air Sénégal a été réceptionné lundi par le ministre des Transports terrestres et aériens du Sénégal, Abdoul Ahad Ndiaye. Une nouvelle acquisition qui, selon le ministre qui a donné l’information, vient renforcer la compagnie nationale, la connectivité du pays et sa souveraineté aérienne.

Le ministre des Transports terrestres et aériens du Sénégal, Abdoul Ahad Ndiaye, a réceptionné lundi, le nouveau Boeing 737-800 « Gorée » d’Air Sénégal. « Aujourd’hui, j’ai réceptionné le nouveau Boeing 737-800 « Gorée » d’Air Sénégal, aux côtés de mon homologue gabonais venu au Sénégal pour une visite d’État. Cette nouvelle acquisition, soutenue par l’État du Sénégal, vient renforcer notre compagnie nationale, notre connectivité et notre souveraineté aérienne », a-t-il écrit sur son compte X.

D’après le ministre, cette acquisition traduit concrètement la vision du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et l’ambition portée par l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Il s’agit de renforcer les capacités nationales et de faire du transport aérien un levier de développement et de rayonnement du Sénégal. Doté de 174 sièges répartis en deux cabines et d’une autonomie de 5 400 km, cet appareil vient renforcer les capacités opérationnelles de la compagnie et accompagner le développement de son réseau moyen-courrier.

Cette acquisition constitue une étape importante dans la consolidation du pavillon national et le renforcement de la connectivité aérienne du Sénégal. Elle s’inscrit également dans l’ambition de l’État de consolider le hub aérien national et de faire du transport aérien un levier majeur de développement et d’ouverture du pays. « À travers le nom « Gorée », c’est aussi une part de notre histoire, de notre mémoire et de notre ouverture au monde qui prend son envol », a soutenu le ministre.

Le Boeing 737-800 appartient à la famille des avions monocouloirs Boeing 737 NG. Reconnu pour sa polyvalence, il est largement utilisé par les compagnies aériennes pour des liaisons court et moyen-courrier. Son intégration à la flotte d’Air Sénégal vient renforcer les capacités opérationnelles de la compagnie. Le nouvel appareil contribuera ainsi à accompagner le développement du réseau et à répondre à la demande croissante en matière de mobilité aérienne. Son arrivée constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de renforcement de la flotte d’Air Sénégal.

Pourquoi le nom Gorée

Donner à cet appareil le nom de « Gorée », c’est inscrire dans le ciel du Sénégal une part essentielle de son histoire et de sa mémoire. Île-mémoire de la traite négrière et site du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1978, Gorée est devenue, au-delà de la tragédie qu’elle porte, un symbole universel de mémoire, de résilience, de réconciliation et de dialogue entre les peuples. À l’image de cette île tournée vers l’horizon, ce Boeing 737-800, acquis par Air Sénégal avec le soutien de l’État du Sénégal, pourrait porter ce nom comme un trait d’union entre l’histoire et l’avenir, la mémoire et l’ouverture au monde, le Sénégal et sa diaspora. Baptiser ce Boeing 737-800 « GORÉE », c’est doncfaire porter par le pavillon national une part majeure de l’histoire du Sénégal et de la mémoire universelle.