Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
barthelemy dias

Barthélémy Dias à la prison de Rebeuss

5 mars 2026 Société


Barthélémy Dias était ce mercredi à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. L’ancien maire de Dakar était parti rendre visite à Abdou Nguer et Modou Fall, les deux chroniqueurs de la Sen TV placés sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles au sujet de la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ. Les Échos, qui donne l’information, n’a pas donné de détails sur la visite de l’édile déchu.

Tags

Vérifier aussi

macky sall onu

Soutenir la candidature de Macky à l’ONU : Un enjeu citoyen et souverainiste

À l’heure où les équilibres du monde se redessinent et où les voix africaines peinent …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved