Barthélémy Dias à la prison de Rebeuss

Barthélémy Dias était ce mercredi à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. L’ancien maire de Dakar était parti rendre visite à Abdou Nguer et Modou Fall, les deux chroniqueurs de la Sen TV placés sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles au sujet de la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ. Les Échos, qui donne l’information, n’a pas donné de détails sur la visite de l’édile déchu.