BÉCAYE DIOP LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ AGENCE NATIONALE DES AFFAIRES MARITIMES ( ANAM)ANNONCE DES TRAVAUX DE RÉAJUSTEMENT SUR LE RESEAU FLUVIO MARITIME OBJECTIF : FACILITER UN ACCÈS FACILE AUX GROS NAVIRES VERS LE PORT COMMERCIAL DE KAOLACK

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce Vendredi, M. Bécaye Diop, le Directeur Général de l’ Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM ), était dans la région de Kaolack. Après une première étape à Fatick, il s’est rendu à Kaolack pour partager avec les acteurs, les solutions urgentes à apporter pour le développement du port de Kaolack.

Face à la presse, le Directeur général de l’ANAM a annoncé des travaux de réaménagement ou de réajustement du port de Foundiougne dans la région de Fatick. Un redessinement du chenal du port de Foundiougne qui facilitera aux gros porteurs l’accès au port fluviomaritime de Kaolack, en un temps record.

L’accès au port commercial de Kaolack par les navires de gros tonnages sera ainsi un grand ouf de soulagement pour les opérateurs économiques de la région naturelle du Sine Saloum et ceux de la sous région, car les camions transportant des marchandises à partir de Dakar, auront moins de difficultés pour faire de longues distances à parcourir.

Un projet de réajustement du port de Foundiougne permettra au bassin agricole de retrouver économiquement sa place dans le développement du Sénégal et de la sous région. »Nous avons tenu des rencontres avec des opérateurs économiques de la région de Kaolack. Et ils ont embouché la même trompette en insistant sur la navigabilité fluviale et la relance des activités commerciales du port de Kaolack.

Le Directeur général de l’ANAM pense que ce réajustement permettra aux gros navires de jeter leur ancre au port commercial de Kaolack, en temps réel.Selon M. Bécaye Diop, le Directeur général de l’ANAM, les travaux concerneront le port, en vue de redessiner le chenal, après avoir engagé une étude séreuse par des sachants pour assurer la continuité de la navigation entre Kaolack et Ndakhonga. Le pont est là, il faut s’adapter.

Toutes les dispositions seront prises pour que les travaux soient entamés le plus rapidement possible.

En ce qui concerne la visite du Directeur général de l’ANAM à l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, antenne de Fatick, M. DIOP reste ouvert à toute forme de collaboration et a promis au Chef du département des Sciences juridiques et politiques, le Dr Bakar DIA, six (06) stages (3 hommes et 3 femmes) par an, aux étudiants de l’USSEIN, précise M. Bécaye Diop.Ce qui permettra de régler la problématique de l’emploi et de l’employabilité des jeunes qui est une priorité pour l’État.

En revanche, dit-il, « je ne promets pas le recrutement immédiat. C’est aux étudiants, de s’affirmer ». Il est bon de rappeler que le Directeur général de l’ANAM était à Fatick, le 6 février courant, où il a rendu visite au gouverneur, Mme Ngoné CISSE, avant de boucler sa tournée par Kaolack, le lieu de départ où il a déjà rencontré, le Gourverneur M. Mouhamadou Moctar WATT et d’autres autorités, comme le Commissaire de la police centrale, le Commandant de la zone militaire, le personnel de la CIRCAM CENTRE, le Président de la Chambre de Commerce d’industrie et d’agriculture de Kaolack, M. Serigne Mboup, en compagnie d’une forte délégation de la SONAPAD, dirigée par le Haut Commandant du port autonome de Dakar, le Capitaine de Vaisseau, Ibrahima DIAW et les salins du Saloum.Il a terminé sa visite par une visite au port de Kaolack, avec des responsables de la SONAPAD et les magasins de la CSTTAO.

Source:Camou Communication.