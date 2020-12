Belge tuée: Ce que révèle l’autopsie et le mobile du crime

Les résultats de l’autopsie effectuée sur le corps de Josée Christiane Thielemans enfoncent son mari, Alassane Sarr. Auditionné, ce dernier est finalement passé aux aveux, indiquant avoir administré un coup de tête à la victime. L’enquête a conclu la thèse du crime pour mobile financier, d’après les explications du Procureur du tribunal de Thiès, El Hadji Abdoulaye BA, qui a fait face à la presse, ce jeudi, 24 décembre.

“Quand il nous a indiqué l’endroit où il avait enterré Josée Christiane Thielemans, et que le transport sur les lieux a été effectué, on est allé procéder à l’exhumation du corps pour éventuelle autopsie. Effectivement, le corps a été exhumé. On a adressé une réquisition à personne qualifiée, et au médecin légiste qui se trouve à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Et ce médecin légiste-là nous a certifiés sur les causes réelles de sa mort. Le médecin légiste dit que la mort de la dame est consécutive à un traumatisme crânio- encéphaliques et thoraxiques, avec fractures multiples”, a-t-il détaillé.

“Précédemment, a-t-il ajouté, les constations médicales faisaient état de d’hématome frontal du cuir chevelu, fracture des arcs antérieurs des 2e, 3e, 4e et 5e côtes gauches, avec présence de sang coagulé dans la cavité pleurale gauche. Ce qui atteste que contrairement à ce qu’Alassane Sarr a voulu faire retenir, que ce coup-là n’est pas le seul élément à retenir dans le cadre des causes de la mort. Tout dans ce dossier semble corroborer la thèse sur le mobile financier.”

D’ailleurs, a-t-il clos, “toutes les personnes qui ont été entendues à titre de témoin ont déclaré que la dame n’a jamais cessé de se plaindre du comportement de son mari, qui lui demandait tout le temps de l’argent et de façon agressive”.