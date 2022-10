Benno Bokk Yakaar: Mimi Touré devient le cauchemar de Macky Sall

Les députés sont encore convoqués, en séance ce vendredi et tous les regards convergeront surement Mimi qui hante maintenant l’esprit du président Macky Sall. Malgré son défaut d’un poids électoral, l’ex Première ministre dispose d’une vraie capacité de nuisance contre le Président mais aussi elle est dotée d’une réelle aura médiatique, une chose qui se semble pas plaire à ses anciens collaborateurs.

Mimi Touré est tout simplement un gros calibre politique et mieux vaut l’avoir à l’intérieur qu’à l’extérieur écrit nos confrères de Seneweb. L’ex Première ministre, qui fut fonctionnaire des Nations-Unies, dispose, il faut dire, d’une réelle notoriété sur la scène internationale. En atteste ses tournées des plateaux internationaux, autant de médias où l’ex Présidente du Conseil Economique et Social défile pour porter le vent de l’opposition contre le Président et les velléités qu’on lui prête de briguer un nouveau mandat.

Au-delà de l’aspect médiatique, la nuisance de Mimi fait déjà effet sur le plan politique car elle secoue déjà la majorité parlementaire tenue sur laquelle le président Macky Sall comptait jusqu’à la présidentielle de 2024. Elle entend continuer à secouer l’appareil et caresse le projet de concourir à la présidentielle, s’il le faut contre ce même Macky Sall qui entretient une totale incertitude sur ses intentions raconte la source.

Et seneweb d’informer que la guerre est à présent déclarée entre Aminata Touré et le camp présidentiel. Et les coups pleuvent des deux côtés. Ses camarades de l’Alliance Pour la République ne cessent de minimiser son poids politique et moquent son incapacité à peser électoralement. Le prétexte « Mimi n’a jamais remporté un mandat significatif » clament les anciens compatriotes de Mimi. Sa défaite contre Khalifa Sall lors des locales de 2014 reste encore vivace.

Accusant le chef de l’Etat d’avoir choisi un proche pour présider l’Assemblée, elle a présenté un texte contre le népotisme. Le groupe présidentiel menace de la faire démettre de son mandat. Et la guerre s’annonce fratricide.