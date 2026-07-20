Bignona : le commerçant de 65 ans meurt en pleins ébats sexuels, la prostituée révèle ce qui s’est passé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Kamissoko, un commerçant de 65 ans établi à Bignona, est décédé dans des conditions troubles. Son corps sans vie a été retrouvé étalé au sol dans une chambre de l’auberge «Le Palmier». C’était ce samedi vers 21 heures.

Déployés sur place, les éléments du commissariat de la localité ont trouvé dans la pièce R. Sané, une prostituée de 43 ans. D’après son récit, la victime a succombé alors qu’il entretenait avec elle une relation intime. «Selon ses déclarations, c’est en plein rapports sexuels que A. Kamissoko, qui était en position debout, aurait fait une chute et cogné sa tête sur le rebord du lit fait en béton. Ce qui lui a occasionné une blessure béante au niveau de la nuque», narre Libération, qui relaie cette histoire dans son édition de ce lundi.

Le journal signale que les policiers ont constaté sur les lieux «des traces de sang, probablement issues des blessures du défunt». Et que la dépouille a été transportée à la morgue du district sanitaire de Bignona pour l’autopsie. «Une enquête est ouverte», complète la même source.