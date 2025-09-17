Bijoux en or et 23 millions volés : Rebondissement dans l’affaire Sokhna Momy Mbacké

Partager Facebook

Fille du marabout Serigne Sohibou Mbacké et veuve de Serigne Modou Aminata Fall, le défunt Khalife général des Baye-Fall, Sokhna Momy Mbacké a choisi de faire confiance à la justice en bonne citoyenne.

Bien qu’elle pouvait se faire représenter, la Mbacké-Mbacké, malgré son état de santé précaire, a tenu à se présenter hier mardi 16 septembre 2025 au tribunal de Diourbel pour assister au procès de son présumé voleur.

En effet, dans la nuit du 09 au 10 novembre 2024, elle a été victime d’un vol spectaculaire à son domicile sis à Touba. Cette fameuse nuit, le où les voleurs ont escaladé le mur de clôture, puis le balcon avant de faire irruption dans ses appartements privés où ses deux bagues et ses deux bracelets en or 24 carats, ses deux smartphones et une somme de 23 millions Cfa ont été dérobés.

Sokhna Momy Mbacké, après avoir constaté le forfait, a porté plainte contre X. Mais après des réquisitions faites auprès de la Sonatel, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie spéciale de Touba ont été informés que l’une des deux puces des deux smartphones a été utilisée dans un téléphone Redmi Not Pro 10.

Le propriétaire dudit téléphone localisé à Touba, a été arrêté. Il s’agit du nommé Touba Guèye, un commerçant de 29 ans. Quand ce dernier a été entendu, il a déclaré avoir acheté le téléphone auprès de son cousin, Aziz Guèye.

Ce dernier, arrêté à son tour à confirmé les déclarations de Touba Guèye. Dans la foulée, les deux ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été inculpés pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec escalade.

Devant la barre, les deux cousins ont réitéré leurs déclarations faîtes à l’enquête. Sauf que Touba Guèye y est allé de tergiversations à tergiversations. Des incohérences dans ses nombreuses versions des faits qui ont poussé le procureur Farba Niowi Ngom à rappeler à Touba Guèye les circonstances de son interpellation.

Après que Me Assane Dioma Ndiaye, le conseil de Sokhna Momy Mbacké, a sollicité cinquante millions Cfa de dommages et intérêts, le procureur a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre Touba Guèye et la relaxe pour Aziz Guèye.