Billet pour La Mecque: Youssou Ndour précise

Youssou Ndour n’a pas tardé suite aux informations relayées sur un supposé voyage à la Mecque. “Contrairement à ce qui a été écrit par un journal de la place et repris par la presse online, Youssou Ndour n’a pas réservé de billet pour le pèlerinage de la Mecque. Il se rendra par contre cette année au lieu saint de l’Islam pour les besoins du petit pèlerinage, la Umrah, In Sha Allah”, a-t-il déclaré via sa cellule de communication de YNHO. Avant de soutenir: “Concernant sa décision de ne pas monter sur scène momentanément, elle est bel et bien effective, le chanteur compositeur travaille cependant sur des albums. Youssou Ndour remercie ses fans et les Sénégalais pour leur compréhension et leur présente ses meilleurs vœux”.

