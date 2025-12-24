Binetou Guèye abattu par son mari : Ce que révèle l’autopsie

Partager Facebook

Le voile a été levé sur les véritables causes de la mort tragique de Bintou Guèye. Les conclusions de l’autopsie donnent froid dans le dos. Selon l’autopsie, la jeune femme a trouvé la mort par « des coups et une arme à feu ». Bintou Guèye présentait un « traumatisme crânio-encéphalique avec plaie transfixiante, une plaie pénétrante du thorax ainsi qu’une hémorragie intra-thoracique massive ». Et, poursuit le document médical, « les lésions cérébro-méningées et le fracas osseux du crâne témoignent de la violence des impacts » le médecin légiste dixit.