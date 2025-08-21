Bougar Diouf convoqué à la Cybercriminalité

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), Bougar Diouf, a été convoqué par la Division spéciale de cybersécurité et doit se présenter vendredi matin à 9 heures.

Sa convocation fait suite à des déclarations controversées qu’il a récemment formulées sur le Premier ministre Ousmane Sonko et sur la situation en Casamance. Ces propos ont suscité de vives réactions dans l’opinion publique.

À la suite de ces allégations, certains partisans du parti Pastef avaient demandé au procureur de la République de s’autosaisir du dossier.