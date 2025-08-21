Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
bougar

Bougar Diouf convoqué à la Cybercriminalité

21 août 2025 Société

Le président de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), Bougar Diouf, a été convoqué par la Division spéciale de cybersécurité et doit se présenter vendredi matin à 9 heures.

Sa convocation fait suite à des déclarations controversées qu’il a récemment formulées sur le Premier ministre Ousmane Sonko et sur la situation en Casamance. Ces propos ont suscité de vives réactions dans l’opinion publique.


À la suite de ces allégations, certains partisans du parti Pastef avaient demandé au procureur de la République de s’autosaisir du dossier.

Tags

Vérifier aussi

1755681384 wally ballago seck

Nord Foire : Les voisins dénoncent le tapage de Waly

Des habitants du quartier Nord Foire à Dakar s’alarment des nuisances causées par l’affluence régulière …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved