Boughazelli de nouveau placé sous mandat de dépôt

Les choses se compliquent pour l’ancien député de Guédiawaye Seydina Fall, alias Boughazelli, qui fait face à une nouvelle procédure pour des faits similaires.

Extrait de prison et présenté au parquet de Pikine-Guédiawaye, il a de nouveau été placé sous mandat de dépôt, renseigne L’Observateur.

D’après la même source, plusieurs familles l’accusent d’avoir encaissé des avances pour la location d’appartements qui ne leur ont jamais été remis. Le préjudice cumulé dans ce nouveau dossier dépasserait un million de francs CFA.

L’ex-parlementaire sera jugé en flagrant délit demain mercredi, 7 janvier. En cas de condamnation, il risque non seulement une nouvelle peine, mais également la révocation de son précédent sursis de quatre mois, ce qui prolongerait son séjour carcéral, affirme le quotidien du Groupe futurs médias.