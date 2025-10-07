Cambriolage à Trans-Express : 2 malfrats arrêtés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La société Trans-Express a été victime d’une tentative de cambriolage orchestrée par un gang bien organisé. L’intervention rapide d’une patrouille du commissariat de Bel-Air a permis d’éviter le pillage du stock de sucre de l’entreprise. Selon L’Observateur, qui donne l’information, les faits se sont déroulés le week-end dernier, vers 3h40 du matin.

Un gang lourdement équipé est parvenu à faire irruption dans un secteur isolé de Trans-Express en démolissant un pan du mur de sécurité du dépôt de marchandises. Les malfrats avaient positionné deux véhicules (une Boxer et une Peugeot 407) et étaient en train de charger leur butin, principalement composé de sacs de sucre. Ils avaient déjà réussi à charger 18 sacs avant d’être surpris en flagrant délit.

En effet, signale le quotidien du Groupe futurs médias, leur plan minutieusement préparé a tourné court grâce à l’intervention inopinée d’une patrouille de police. Les limiers du commissariat de Bel-Air, en patrouille de routine, sont tombés sur les cambrioleurs en pleine action. S’ensuit une course-poursuite dans l’obscurité : la plupart des malfaiteurs prennent la fuite sauf Moussa K., 35 ans, vite interpellé.

Les policiers ont délibérément laissé sur place la Peugeot 407, sachant que son conducteur avait emporté les clés. L’astuce a fonctionné : le chauffeur est revenu discrètement vers 10h30 pour récupérer sa voiture. Il a été aussitôt cerné et interpellé par les agents de sécurité de Trans-Express.

Les deux suspects ont été déférés au parquet pour vol aggravé et association de malfaiteurs. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent les recherches pour mettre la main sur le reste du gang, toujours en cavale. Les 18 sacs de sucre et les deux véhicules ont été placés sous scellés, confie L’Observateur.