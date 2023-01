Campagne de commercialisation Arachidière: Ça traine !

Depuis le démarrage de campagne de commercialisation Arachidière, le 21 novembre dernier, la direction régionale de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) de Louga n’a pu collecter que 2008 tonnes contre 4555 tonnes, à la même période l’année dernière. Malgré les moyens financiers et la révision du matériel de collecte, les opérateurs se font encore désirer.

L’usine de la Sonacos de la capitale du Ndiambour ne tourne pas encore à plein régime dans la présente campagne de commercialisation agricole. Un mois après le démarrage de la campagne officielle, le 21 novembre dernier, elle n’a pu collecter que 228 tonnes de graines d’arachide contre 4555 tonnes l’année dernière à la même période. Une quantité jugée trop faible par Touba, coordonnateur de l’usine de Louga, qui déplore la concurrence sur le marché .Appréciant le niveau de collecte, Mor Baty Lô, président de la Fédération des associations privées stockeurs de la région de Louga ne cache pas son inquiétude. « La campagne a mal démarré difficilement, voire catastrophique .Nous attirons l’attention de l’Etat », juge-t-il. Il pointe du doigt les services déconcentrés de l’Etat de fournir de faux rapports sur la situation agricole et sur les projections des récoltes. « Les faux rapports qu’on présente à l’Etat font croire que tout est bon alors que sur le terrain, la réalité est tout autre.

C’est ça qui fausse tout, dès le démarrage de la campagne », soutient-il Mor Baty Lô est convaincu qu’au rythme actuel de la collecte, on s’achemine directement vers une grande catastrophe », car, dit-il et les usine de la Sonacos ne reçoivent pas beaucoup de graines d’arachide ,il n’y aura pas de semences d’arachide l’année prochaine . « C’est la filière arachidière qui est actuellement menacée »,alerte M Lô Ce dernier lance un appel à l’Etat du Sénégal à « revoir les prix proposés aux producteurs à la hausse pour pouvoir contenir la fuite des graines vers les marchés parallèles et permettre à la Sonacos d’atteindre ses objectifs de collecte. Nous attirons l’attention des autorités sur cette situation qui aura des conséquences très graves sur les travailleurs .

Une situation qui, pour certains constitue un risque pour le capital semencier », insiste-t-il. Dans le marché parallèle, fait-il remarquer ,le kilogramme coûte entre 400 et 410 Francs Cfa alors que la Sonacos achète à 275 FCFA . Pour lui, l’Etat doit geler les exportations ne serait que spontanément, afin permettre aux sociétés nationales d’avoir la priorité sur l’achat de l’arachide .

