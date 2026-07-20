CAN Féminine 2026 : Mame Moussa Cissé dévoile sa liste de 26 Lionnes pour le Maroc

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La Fédération Sénégalaise de Football a publié ce jeudi la liste des 26 joueuses convoquées par le sélectionneur Mame Moussa Cissé pour représenter le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026.

Prévue du 25 juillet au 16 août 2026 au Maroc, la compétition verra les Lionnes tenter de faire mieux que leur parcours précédent et défendre haut les couleurs nationales.

Pour cette grande échéance continentale, le technicien sénégalais a fait confiance à un groupe de 26 joueuses réparties en 3 gardiennes, 7 défenseures, 8 milieux de terrain et 8 attaquantes.

Dans les buts, Mame Moussa Cissé a retenu Adjji Ndiaye, Khady Faye et Tening Sane. La défense sera assurée par Marème Babou, Wolimata Ndiaye, Adama Sane, Meta Kande, Aïssatou Fall, Anta Dembélé, Mbayang Sow et Mbène Diop.

Au milieu, on retrouve des cadres comme Safietou Sagna, Ndeye Awa Diakhate, Fatoumata Drame, Korka Fall, Bineta Korkel Seck, Sadigatou Diallo, Sokhna Nogaye Pène, Mariama Faty et Dieynaba Ndaw.

Enfin, le secteur offensif sera porté par Nguenar Ndiaye, Seynabou Mbengue, Mama Diop, Khadija Badio, Ndeye Awa Casset et Pascaline F. Bassène.

Lors de cette CAN, le Sénégal aura à cœur de marquer les esprits sur le sol marocain. Avec ce groupe mêlant expérience et jeunesse, Mame Moussa Cissé mise sur la cohésion et la combativité pour aller le plus loin possible dans la compétition.