Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
95297209 66686024

Casamance : Que sait-on du militaire tué ?

13 mars 2026 Société

La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) a annoncé la mort d’un militaire et plusieurs blessés lors d’une opération menée dans le sud du pays contre la culture de chanvre indien.

Dans un communiqué publié le 12 mars 2026 par la  DIRPA, explique qu’un détachement militaire engagé dans une opération de destruction de champs de chanvre indien s’est accroché avec un groupe d’individus armés.

Selon la note, les faits se sont déroulés dans la zone de Kadialock (Nord Sindian), près de la frontière avec la Gambie, dans la matinée du 12 mars.

D’après le premier bilan communiqué par l’armée, un militaire a été tué et six autres blessés lors de cet accrochage. Le communiqué précise également que plusieurs assaillants ont été neutralisés.


Les unités déployées dans la zone poursuivent actuellement leurs opérations afin de lutter contre la culture du chanvre indien, traquer les bandes armées et sécuriser les populations et leurs biens.

Tags

Vérifier aussi

madiambal diagne

Extradition de Madiambal Diagne : Rebondissement !

La procédure d’extradition visant le fondateur du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, franchit une nouvelle …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved