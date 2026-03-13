Casamance : Que sait-on du militaire tué ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) a annoncé la mort d’un militaire et plusieurs blessés lors d’une opération menée dans le sud du pays contre la culture de chanvre indien.

Dans un communiqué publié le 12 mars 2026 par la DIRPA, explique qu’un détachement militaire engagé dans une opération de destruction de champs de chanvre indien s’est accroché avec un groupe d’individus armés.

Selon la note, les faits se sont déroulés dans la zone de Kadialock (Nord Sindian), près de la frontière avec la Gambie, dans la matinée du 12 mars.

D’après le premier bilan communiqué par l’armée, un militaire a été tué et six autres blessés lors de cet accrochage. Le communiqué précise également que plusieurs assaillants ont été neutralisés.

Les unités déployées dans la zone poursuivent actuellement leurs opérations afin de lutter contre la culture du chanvre indien, traquer les bandes armées et sécuriser les populations et leurs biens.