Ce lutteur violait une fille de 15 ans

Ça sent le roussi pour le lutteur de Yeumbeul Sud nommé Khadim D, alias Garga. Ce dernier a été accusé d’abus sexuels répétés dans des endroits différents par une adolescente de 15 ans. Il a été interpellé, puis mis sous les verrous par la police locale.

Une rocambolesque histoire de détournement de mineure et de viol présumés d’une fille de 15 ans risque de plomber la carrière du jeune lutteur surnommé Garga dans la commune de Yeumbeul Sud. Il a été traîné devant la justice par une fille de son amie et voisine de quartier.

Le lutteur Garga est très ami à la mère de la fille et habite presque côte à côte avec la dame dans le même quartier. Et pendant ses heures perdues, il fréquente la maison de la jeune femme et finit par sympathiser avec sa fille nommée A. Niang. Il offre souvent de l’argent à celle-ci pour le petit-déjeuner ou pour le dîner et lui tient également compagnie dans la maison durant l’absence de sa mère.

Il guette l’absence de sa voisine de chez elle et tente de violer sa fille

Un jour, le lutteur, comme à son habitude, rend visite à la maman de la fille, qui lui apprend de son voyage hors de Dakar le lendemain pour assister à des funérailles d’un proche. Profitant de l’absence de la dame, Garga débarque chez elle et trouve seule sa fille dans la maison. Il fait des avances à la gamine, l’entraîne ensuite dans la chambre et tente de coucher avec elle.

La fille résiste, sent ses forces l’abandonner et supplie le lutteur

Intriguée par le comportement du lutteur, la demoiselle bondit du lit, se rebiffe et tente d’organiser une résistance. Garga use de son gabarit imposant et joue au dur à cuire. La gamine sent ses forces l’abandonner devant la force herculéenne du lutteur et éclate en sanglots. Elle se débat tout de même et supplie le gus de la lâcher.

Elle est bâillonnée puis violée à sang, le lutteur menace

Aveuglé par sa libido en feu, le lutteur disjoncte, allonge de force l’adolescente sur le lit et la bâillonne. Il l’immobilise de force et la viole. « Après son forfait, il (le lutteur) m’a demandé de nettoyer le sang et d’aller prendre une douche. Il m’a également dit de garder le silence sous peine de subir des représailles de sa part. J’ai fait ce qu’il m’a dit car il est très craint dans le quartier », indique la gamine, entre deux sanglots, devant les enquêteurs.

Il viole à nouveau la fille dans sa chambre conjugale en l’absence de son épouse

Comme ragaillardi par son premier coup, Garga récidivera à deux reprises. Un jour, il intercepte dans la rue l’adolescente, qui effectue une commission de sa mère, et l’appelle. Sachant que son épouse est absente de la maison, il entraîne la fille dans sa chambre conjugale et la viole à nouveau. Il l’attirera dans sa salle de baby-foot dans le quartier et couche avec elle.

Il récidive dans sa salle de baby-foot, la mère le dénonce enfin

Exténuée par les agissements répétés du voisin lutteur, la demoiselle rapporte tout à sa mère qui, ayant une peur bleue du mis en cause, se garde cependant de saisir la police locale d’une lettre plainte.

Encouragée par des relais communautaires de la localité, la dame, sous une assistance policière, se décide enfin de conduire le 17 décembre dernier sa fille auprès d’un médecin gynécologue, qui conclut à des « lésions hyménéales à 15h, 18h et 19h + béance vulvo-vaginale ». Elle joindra ensuite le rapport d’examens gynécologiques à la lettre plainte contre le présumé violeur de son enfant.

Craint dans le quartier, le lutteur perdu dans ses dénégations

Interpelé le 6 janvier dernier, Khadim D, né en 1990, verse dans des dénégations véhémentes et déclare n’avoir pas souvenance de la venue de la fille dans sa chambre conjugale. Même si cette dernière fait une description au détail près de la chambre de son présumé violeur devant les enquêteurs policiers.

Pressé de questions, le lutteur reconnaît enfin être venu chez la petite en l’absence de sa mère, qui était partie à des funérailles d’un parent.

Face à autant d’indices concordants, le lutteur Garga a été mis aux arrêts, puis présenté, avant-hier, devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine. Il est poursuivi pour détournement de mineure et viol d’une fille de 15 ans.