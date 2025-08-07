Ce que la DIC a découvert dans les sociétés de Farba et Tahirou

Sur ordre du juge du premier cabinet du Pool judiciaire financier (PJF), la DIC a effectué une série de perquisitions aux sièges déclarés de sociétés attribuées à Farba Ngom, Tahirou Sarr et à d’autres personnes citées dans l’affaire des transactions douteuses de plus de 125 milliards de francs CFA relevées dans un rapport de la CENTIF. Libération, qui donne l’information, déclare ignorer ce que cherchaient les enquêteurs, mais rapporte d’étranges découvertes.

Le journal révèle que la DIC s’est d’abord rendue aux sièges de SOFICO et du Groupe immobilier suisse, officiellement des propriétés de Tahirou Sarr. Puis, poursuit la même source, les policiers se sont déportés à l’adresse indiquée pour SCP Haba et SCP Doworou, attribuées à Farba Ngom. «Sur place, souffle le quotidien d’information, les policiers ont constaté que le bâtiment loge des travailleurs de l’ambassade des États-Unis au Sénégal.»

Ensuite, cap sur Derklé. «Mais l’adresse déclarée de la société Kantong investment Sasu, enregistrée au nom de Ismaïla Ngom, frère de Farba Ngom, n’existait pas, renseigne Libération. Enfin, les policiers ont fait mouvement à la rue Félix Éboué. Mais là aussi, le siège social de la société Méga Plus Suarl, citée dans le rapport de la CENTIF, ne correspondait pas à l’adresse mentionnée au moment de la constitution de la société.»