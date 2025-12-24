Ce que les deux chauffeurs de Moustapha Diop ont dit sur Tabaski Ngom

Partager Facebook

Suite et pas fin de l’affaire Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel et des PME, soupçonné d’être impliqué dans l’affaire Tabaski Ngom, qui concerne un présumé détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur environ 700 millions de FCFA. D’après «Les Echos», les deux (2) chauffeurs du député-maire de Louga ont été convoqués à la Division des investigations criminelles. Au cours «d’auditions séparées», ils «ont tous démenti les propos de Tabaski Ngom selon lesquels c’est eux que Moustapha Diop envoyait pour récupérer l’argent».

Pour rappel, dès les premières heures de l’affaire, le nom de Moustapha Diop, alors député-maire de Louga, a été cité par Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor et ex-agent comptable particulier (ACP) de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE). Inculpée et placée sous mandat de dépôt depuis le 23 janvier 2025 pour «association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, et détournement de deniers publics », l’inspectrice a constamment affirmé avoir remis une partie des fonds à Moustapha Diop pour le financement de sa campagne électorale lors des dernières législatives. Elle a toujours réclamé son audition, arguant avoir agi «sous son influence et sa manipulation».