Cité Mixta : Ce que l’on sait de la chute et de la santé de Pokola

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pape Mbaye, alias Pokola Baldé sorti de prison récemment, a fait une grave chute du troisième étage d’un immeuble à la Cité Mixta. Les faits se sont déroulés ce lundi vers 10 heures, selon plusieurs sources.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus et l’ont évacué d’urgence à l’hôpital CTO de Grand Yoff. Selon le chroniqueur de lutte Dr. Jules, « son pronostic vital n’est pas engagé, mais il est sérieusement amoché et doit passer des examens radiologiques. Il a été trouvé dans une situation difficile et criait de douleurs ».

Des proches du lutteur, qui se sont rendus à l’hôpital, confirment que Pokola n’a pas de fracture, mais présente des blessures nécessitant des soins. Une de ces blessures doit d’ailleurs être recousue par les médecins. Les médecins poursuivent les examens pour évaluer l’ampleur exacte de ses blessures.

Selon un témoin, la consommation de substances illicites serait à l’origine de la chute : « Loumou dieul moo baari ». Cet incident risque également de retarder son combat face à Diene Kairé, déjà ficelé par Albourah Production. Pour rappel, ce combat avait déjà été repoussé suite à une blessure du petit-fils de Falay Baldé