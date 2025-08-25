Uploader By Gse7en
Ce qui a été saisi chez le porte-parole du MFDC

25 août 2025


Arrêté par la gendarmerie, Djiba est reconduit à son domicile pour une perquisition. Et selon des sources de L’Observateur, « plusieurs objets et documents jugés compromettants sont saisis ». Le retour à la gendarmerie marque le lancement de la phase finale : son transfèrement vers Dakar. Escorté, sous haute sécurité, Hamidou Djiba quitte Ziguinchor dans la soirée, traversant la nuit du mercredi au jeudi 21 août. Convoyé sans accroc par les éléments de la Section de recherches de Ziguinchor jusqu’à la capitale, il a été discrètement remis à leurs homologues de Dakar, chargés de prendre le relais et de poursuivre la procédure de garde à vue, ouvrant la voie à une nouvelle phase de l’enquête, pilotée depuis la Caserne Samba Diéry Diallo.

