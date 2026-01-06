Ce qu’on sait de la soirée Tik-Tok qui a viré au drame

Partager Facebook

Pour célébrer le Nouvel An, un groupe de huit jeunes âgés de 16 à 23 ans, pour la plupart élèves et mécaniciens, a loué un appartement meublé à la Sicap Liberté 5 pour la somme de 130 000 FCFA la journée. Ce qui devait être une fête privée a rapidement tourné au drame après la consommation de produits stupéfiants.

Selon L’Observateur, qui relaie l’information dans son édition de ce mardi 6 janvier, les jeunes ont consommé du chanvre indien ainsi qu’une pilule d’ecstasy rose surnommée « Tik-Tok ». La victime, Baye Cheikh, domicilié à la rue 6 de la Médina, aurait fumé plusieurs joints avant d’ingérer une demi-pilule. Quelques minutes plus tard, il s’est plaint de violents maux de tête, avant de présenter des signes de détresse respiratoire.

«Il a avalé une moitié et offert l’autre à ses amis qui vont dissoudre la drogue dure dans une tasse, avant de se servir à tour de rôle. Dix minutes plus tard, Baye Cheikh commence à se plaindre de maux de tête soutenus. Puis, d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue», détaillent les sources du quotidien du Groupe futurs médias.

Malgré l’assistance de ses camarades puis l’intervention des sapeurs-pompiers de Dieuppeul, il n’a pas pu être réanimé. La police, arrivée sur les lieux, a découvert des résidus de drogue et du matériel de consommation. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes exactes du décès.

Les amis de la victime ont été placés en garde à vue pour détention et usage collectif de substances psychotropes ainsi que non-assistance à personne en danger. Le propriétaire de l’appartement, identifié sous le nom de Ch. D, est activement recherché par les enquêteurs, souligne la même source.