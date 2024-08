Célébration du Magal 2024: La Senelec prend les gros moyens pour Touba, 7 milliards de francs CFA décaissés

Partager Facebook

Le projet de la souveraineté énergétique à Touba, est un projet qui tient à coeur les autorités de Touba mais aussi à la société nationale d’électricité (SENELEC) qui a récemment mis en service le tout nouveau poste de Serigne Mouhamed Falilou Mbacké de NDINDY pour près de 70 milliards de francs CFA. Lors de sa visite dans la ville, le directeur général de la Senelec est revenu sur les gros projets dans la cité religieuse.

Le tout nouveau poste de Ndindy 2 inauguré, sera une opportunité pour doubler la puissance électrique de la ville sainte de Touba. Pour l’édition du Grand Magal édition 2024, la Senelec a déployé les gros moyens avec la mise en service de 31 postes. La Senelec a mobilisé pour assurer un Magal en toute sécurité.

Parlant de la souveraineté énergétique, la Senelec met en service le tout nouveau poste de Serigne Mouhamed Falilou Mbacké de NDINDY. Une aubaine pour les populations de Touba en général et celles de Ndindy en particulier qui viennent d’obtenir un nouveau poste électrique 225/30 KVA Serigne Mouhamed Falilou Mbacké de NDINDY.

La mise en service de ce poste a été effectuée par le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop, accompagné du directeur Général de la Senelec Papa Toby Gaye. Ce nouveau poste permettra de développer le réseau électrique pour sécuriser l’alimentation dans les zones de Ndioum, Linguere et Touba. Mais également la réduction des pertes techniques et l’amorçage du bouclage entre Touba et la ligne de l’OMVS Matam-Dagana.

D’un coût de près de 70 milliards de francs CFA, le projet qui est enfin matérialisé est un partenariat entre le Sénégal et la France et qui a pour but l’extension du poste de Ypuba 1 et la réalisation des postes 225/KVA/ KV de Ndioum, Matam 80MVA, Linguere 40 Mva et Ndindy 2, 80 MVA.