Cérémonie officielle du Gamou annuel de Mouille, les populations étalent leurs doléances

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Mouille, une localité de l’arrondissement de Yang Yang (département de Linguère) a célébré ce vendredi son Gamou annuel. A l’occasion, Mouille, a été le point de convergence des milliers de fidèles venus d’horizons divers pour commémorer la nuit du Prophète Mouhamet Paix Et Salue sur Lu (PSL).

Le président du Dahira Sope Dabakh de Mouille Alioune Badara Ndiaye par ailleurs leader du Mouvement And Ligey Thiasde ( MALT), lors de la cérémonie officielle, après avoir rendu grâce à Allah toute sa satisfaction vu la réussite totale de l’événement, remercie les services étatiques,les membres du comité d’organisation ( Sawrou Dieng, Ameudy Dieng entre autres), le parrain El Hadji Youga Djouga, le marabout Cheikhou Oumar Sy, ses amis et collaborateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour rendre beau l’événement. Toutefois, dans son discours de la cérémonie officielle, Alioune Badara Ndiaye , au nom des populations de Mouille, ce dernier n’ a pas manqué de soulever les préoccupations de ses voisins. En effet, le bitumage de la route Dahra – Mouille longue de 25 km, le lotissement du village de Mouille, l’extension des réseaux électriques et téléphoniques, l’octroi des financements aux femmes et aux jeunes, l’achèvement des travaux du domicile dédié à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh entre autres hantent de nos jours le sommeil des habitants de cette contrée historique du Djoloff.

Dans ses remerciements, le Président du Dahira Sope Dabakh de Mouille, n’a pas oublié les acteurs politiques ( la délégation du Président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye) conduite par son Chef de cabinet Khar Ndaufène Diouf à ses côtés l’attaché de cabinet Alioune Diop avec une très forte délégation ces derniers sont venus au nom.du PAN.

Face aux doléances de Mouille, l’attaché de Cabinet Alioune Diop dit avoir pris note et promet de rendre à qui de droit.

Quant au Sous Préfet de Yang Yang qui a conduit une très forte délégation dont le Maire de Kamb Birame Ba, est venu représenter son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Dans sa communication, l’exécutif local a apporté le Ziar du Chef de l’État à l’endroit des populations de Mouille non sans demander des prières auprès des guides religieux présents à la cérémonie officielle pour un Sénégal de cohésion sociale et de développement.

S’agissant des préoccupations de Mouille, le Sous Préfet Cissokho dit être conscient et promet de transmettre à qui de droit.

Le parrain du Gamou 2026 de Mouille El Hadji Youga Djouga, lui aussi dans son discours, il a remercié toute la population de Mouille qui a choisi son nom pour le parrainage, El Hadji Youga Djouga a également remercié toute sa famille, ses épouses, ses proches collaborateurs, le président du Dahira Sope Dabakh Alioune Badara Ndiaye, son cousin Amady Diagne qui ont beaucoup d’estime à son égard.

L’ édition 2026 du Gamou annuel de Mouille a vécu, rendez vous pour 2027.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère