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Ces pays qui ont célébré la Korité, ce jeudi

19 mars 2026 Société

Au Mali, le ministère des Affaires religieuses a officiellement communiqué que le croissant lunaire avait été aperçu dans plusieurs régions du pays. Cette observation valide le passage du mois de Ramadan à celui de Chawwal et confirme que les musulmans maliens peuvent entamer dès aujourd’hui les festivités de l’Aïd al-Fitr. Les célébrations comprendront traditionnellement des prières en congrégation dans les mosquées et espaces publics, ainsi que des rassemblements familiaux pour partager le repas de fête.


Le Niger suit également le même calendrier. Les autorités religieuses nigériennes ont confirmé l’observation lunaire hier soir et ont annoncé que l’Aïd al-Fitr serait célébré ce jeudi. Comme dans beaucoup d’autres pays musulmans, cette annonce est cruciale pour permettre aux familles et aux communautés de planifier les prières et les festivités en conformité avec les prescriptions religieuses.

En Afghanistan, le gouvernement et les institutions religieuses ont également publié un communiqué officiel confirmant que l’Aïd al-Fitr sera célébré ce jeudi 19 mars 2026. Dans ce pays, les célébrations incluent des prières collectives, des échanges de vœux et des initiatives de solidarité sociale, notamment le don aux plus démunis, conformément à la tradition de la zakât al-fitr, l’aumône spécifique à l’AID.

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