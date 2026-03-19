Ces pays qui ont célébré la Korité, ce jeudi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au Mali, le ministère des Affaires religieuses a officiellement communiqué que le croissant lunaire avait été aperçu dans plusieurs régions du pays. Cette observation valide le passage du mois de Ramadan à celui de Chawwal et confirme que les musulmans maliens peuvent entamer dès aujourd’hui les festivités de l’Aïd al-Fitr. Les célébrations comprendront traditionnellement des prières en congrégation dans les mosquées et espaces publics, ainsi que des rassemblements familiaux pour partager le repas de fête.

Le Niger suit également le même calendrier. Les autorités religieuses nigériennes ont confirmé l’observation lunaire hier soir et ont annoncé que l’Aïd al-Fitr serait célébré ce jeudi. Comme dans beaucoup d’autres pays musulmans, cette annonce est cruciale pour permettre aux familles et aux communautés de planifier les prières et les festivités en conformité avec les prescriptions religieuses.