C’est officiel : Le FMI confirme la dette cachée

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, s’est exprimée sur la situation économique du Sénégal, saluant la transparence et la réactivité des autorités sénégalaises face à la découverte d’une dette dissimulée. Lors d’une conférence de presse tenue à Washington, en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, elle a tenu à « rendre hommage » au gouvernement sénégalais pour sa démarche jugée exemplaire.

« Il y avait une dette cachée, et les autorités l’ont mise en lumière. Il a fallu du temps pour comprendre pourquoi cela s’était produit, en mesurer l’ampleur et déterminer la marche à suivre. Mais aujourd’hui, la situation est claire », a déclaré Mme Georgieva dans cette vidéo.

Une transparence saluée par le FMI

La cheffe de l’institution de Bretton Woods a insisté sur la responsabilité et le courage des autorités sénégalaises qui ont reconnu et révélé ce problème de fausse déclaration, contribuant ainsi à rétablir la confiance avec les partenaires techniques et financiers.

« Je voudrais tout d’abord rendre hommage aux autorités sénégalaises qui ont eu le mérite de mettre au jour un important problème de fausse déclaration. Il s’agissait d’une dette dissimulée, et elles ont eu le courage de la révéler », a-t-elle affirmé.

Vers un nouveau programme de partenariat

Mme Georgieva a confirmé que le Sénégal avait officiellement sollicité un nouveau programme avec le FMI, une demande à laquelle l’institution a « immédiatement répondu ».

« J’ai rencontré ici la délégation sénégalaise ; nous avons eu des échanges très constructifs sur les objectifs du programme et sur la manière d’avancer. Nous dépêcherons une mission à Dakar dès la fin des Assemblées annuelles », a-t-elle annoncé.

Cette mission permettra de finaliser les discussions techniques et de poser les bases d’un programme soutenu par le FMI, destiné à renforcer la stabilité macroéconomique et à soutenir la croissance inclusive du pays.

« Le Sénégal a un grand potentiel »

Optimiste quant à l’avenir économique du Sénégal, Kristalina Georgieva a tenu à rappeler que le pays dispose d’un fort potentiel de développement, à condition de poursuivre les efforts en matière de gouvernance et de rigueur budgétaire.

« Le Sénégal a un grand potentiel. Avec une bonne gestion, le pays peut réaliser beaucoup de choses pour son peuple », a-t-elle souligné.