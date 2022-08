Cheikh Alioune Souané arrêté

Cheikh Alioune Souané, le célèbre marabout chanté par Kiné Lam, a été arrêté et déféré au parquet. D’après Libération, dans son édition de ce samedi, il s’est empressé de solliciter un retour de parquet pour rembourser les 38 millions qu’il a reçus dans l’affaire du prêt de 1,5 milliard de francs CFA à la Poste.

La police a notifié à plus de 50 bénéficiaires des prêts à rembourser dans un délai d’un mois sous peine d’être placés sous mandat de dépôt. Rappelons que 1.033 chèques couvrant des montants de 100.000 à 50 millions FCFA ou plus ont été saisis lors des perquisitions effectuées dans les bureaux des postiers mis en cause.