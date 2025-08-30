Chute mortelle d’un ouvrier : le patron de l’entreprise envoyé en prison

Un ouvrier de 36 ans, est décédé mercredi après une chute depuis le troisième étage d’un bâtiment en construction au lycée Limamoulaye de Guédiawaye.

L’accident s’est produit alors qu’il descendait d’un échafaudage sans harnais de sécurité : les six ouvriers présents ne disposaient que de deux ceintures. En tentant de descendre par une fenêtre, il a glissé et a chuté violemment, détaille L’Observateur dans son édition de ce vendredi 29 août.

Grièvement blessé, il a succombé pendant son évacuation vers l’hôpital Principal de Dakar.

L’enquête ouverte par la police a conduit à l’arrestation de Fafa Cissé, patron de l’entreprise Kelimane, adjudicataire du chantier. Ce dernier aurait tardé à répondre aux convocations, renforçant les soupçons, tandis que plusieurs de ses collaborateurs, dont le chef de chantier et des superviseurs, avaient déjà été interpellés, selon le quotidien du Groupe futurs médias.