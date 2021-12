Cinquantenaire du groupe « XALAM » ; Un concert prévu en début 2022

En prélude de la soirée du 52eme anniversaire du groupe Xalam, ledit groupe et la direction générale du Théâtre National Daniel Sorano ont fait face à la presse hier pour annoncer la tenue du concert du groupe Xalam qui se tiendra en début de l’année 2022. Une occasion pour le Théâtre Daniel Sorano de fêter également son 56eme anniversaire.

Deux anniversaires de très grande envergure, un concert, c’est ce qu’aura droit le public Sénégalais en début de l’année 2022. Le groupe Xalam fera son grand retour sur la scène du théâtre Sorano avec un concert. Un concert qui d’ après lui, sera un événement musical majeur, une façon pour le groupe mythique de montrer au public Sénégalais l’apport du long séjour européen opéré, l’expérience acquise. S’exprimant à cette occasion ,Moustapha Cissé percussionniste du groupe Xalam de déclarer « Nous considérons que le Théâtre national Daniel Sorano est le temple de la culture.

Il nous a tous accompagné à la découverte des plus grands artistes du monde. Je me rappelle, quand il y avait une soirée de Gala avec le président Senghor, ce n’était pas n’importe qui venait au Théâtre ». Et d’ ajouter que cette année, le Xalam est revenu avec de jeunes musiciens talentueux. A l’ en croire, le concert est spécialement consacré au groupe Xalam. Il s’agit pour le groupe de montrer tout le chemin parcouru de 1969 à maintenant par le travail, la recherche faite au Sénégal. « Nous avons tous les ethnies. C’est ce patrimoine là que nous avons envie de partager avec la jeune génération. C’est surtout la mémoire. On a un souci de mémoire par rapport aux grands artistes, par rapport aux Xalam.

Cette mémoire est importante parce qu’aujourd’hui, c’est un groupe entier. Et c’est l’un des rares groupes d’Afrique à avoir survécu à toutes formes de tendances musicales », à t-il dit. Pour autant sur scène, le Xalam compte montrer le rapport qu’il a avec la culture, le respect, la discipline et le professionnalisme. « C’est très important pour toute la jeunesse. Parc ce qu’on est aujourd’hui dans un système de buzz, ce qui est très dangereux pour un artiste. Le buzz c’est pour un instant, un artiste c’est pour la vie. Même quand un grand artiste joue sur le buzz, après il existe plus. Un buzz est toujours balayé par un autre », à conclu le percussionniste du groupe.

Ousmane Barro Dione, secrétaire général du théâtre national Daniel Sorano à quant à lui rappelé que « l’histoire de la musique traditionnelle ne peut pas se dissocier avec la contribution du groupe Xalam. Tout jeune, on a entendu parler de ce groupe-là. Nous l’avons aimé, adoré ». Pour Mr Dionne, Théâtre Daniel Sorano, depuis un certain moment, s’oriente vers l’ouverture. Au de-là de ce qu’il fait avec l’Ensemble Lyrique traditionnel, le Ballet national La Linguère, la troupe nationale Dramatique, ils sont sommes dans une optique de collaborer tous les grands groups du Sénégal. « Le 4 avril dernier, nous avons joué avec la Musique principale des forces armée c’est en symbiose avec l’Ensemble lyrique traditionnel.

Le jour de la korité, nous avons joué également avec d’autres sommités de la musique : Daba Seye, Assane Mboup, Khady Mboup etc. Je pense qu’on est toujours dans cette orientation-là, de s’ouvrir de plus en plus avec l’extérieur, de constituer un brassage, un produit assez particulier. C’est pourquoi l’idée d’organiser ce grand concert avec le groupe Xalam nous est venue. » à t-il fait savoir face à la presse .

Anna Thiaw