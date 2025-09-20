Clip « Foumou dal Baxna » de Bibiche : Le réalisateur condamné

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le réalisateur Ibrahima Marico a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 300 000 F CFA. Il a été reconnu coupable de « complicité de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs » pour sa participation au clip controversé « Foumou dal Baxna » de l’artiste mineure Bibiche.

Selon Wal Fadjri, qui a assisté à l’audience, le mis en cause a reconnu avoir tourné la vidéo, mais il a affirmé avoir suggéré à la jeune fille, âgée de 17 ans, de se couvrir, ce que celle-ci aurait refusé. Le parquet avait requis six mois de prison, dont un mois ferme. Jugée séparément, Bibiche a elle-même été déclarée coupable le 29 août et placée sous la supervision de l’Action éducative en milieu ouvert (Aemo).