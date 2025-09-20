Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
thumb 1260x800 68ce5d826449d 3PN5BzI72G

Clip « Foumou dal Baxna » de Bibiche : Le réalisateur condamné

20 septembre 2025 Faits divers

Le réalisateur Ibrahima Marico a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 300 000 F CFA. Il a été reconnu coupable de « complicité de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs » pour sa participation au clip controversé « Foumou dal Baxna » de l’artiste mineure Bibiche.


Selon Wal Fadjri, qui a assisté à l’audience, le mis en cause a reconnu avoir tourné la vidéo, mais il a affirmé avoir suggéré à la jeune fille, âgée de 17 ans, de se couvrir, ce que celle-ci aurait refusé. Le parquet avait requis six mois de prison, dont un mois ferme. Jugée séparément, Bibiche a elle-même été déclarée coupable le 29 août et placée sous la supervision de l’Action éducative en milieu ouvert (Aemo).

Tags

Vérifier aussi

fallou fall 1

AFFAIRE FALLOU FALL : L’innocent, la sœur, la tante et l’histoire d’une accusation de vio

Après sa libération de prison, Fallou Fall a fait face à la presse pour donner …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved