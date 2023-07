COLLECTIVITES TERRITORIALES: La mairie de Gandiaye se met au numérique

Le Maire de Gandiaye, Pape Songué Diop a procédé hier, à Dakar, au lancement officiel du forum digital de Gandiaye (Fodiga). Ceci est une initiative de la municipalité de Gandiaye, en collaboration avec l’ensemble des collectivités territoriales du pôle Sine-Saloum.

L’objectif, selon le maire, est de transformer la commune en lui donnant une identité touristique et d’investissements. « Il s’agit de permettre aux communes de devenir plus forte, plus solidaire par un développement territorial à visage humain », a-t-il dit, avant d’ajouter que le Fodiga permettra également d’accompagner les communes dans leur transformation numérique, mais aussi de transformer la quasi-totalité des communes à travers le digital.

Après avoir félicité Pape Songué Diop, le ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla, a indiqué : « les collectivités vont vous accompagner pour que ce projet puisse rayonner partout au Sénégal ».

Pour lui c’est un projet innovant qui doit être dupliqué partout au Sénégal. Le Forum numérique de Gandiaye (Fodiga) est prévu le 27 et le 28 juillet prochain à Gandiaye, une commune située à environ 25 km au nord-ouest de Kaolack.