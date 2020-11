Comment démêler les cheveux des enfants métisses

Démêler les cheveux des enfants métisses

Une maman, un papa aux cheveux lisses peuvent se trouver désarçonnés par la chevelure bouclée, frisée ou très frisée de son bambin métissé. Comment gérer ces frisettes plus ou moins serrées, qui s’étirent puis se rétractent, cette chevelure qui semble sèche et ingérable ? Comment éviter ces séances de démêlage longues, ces crises de nerfs pénibles autant pour la maman ou le papa que pour l’enfant ?

Il est pourtant simple d’éviter les cris, les larmes en optant pour des soins adaptés.



A LA BASE, UNE QUESTION D’HYDRATATION

Le cheveu bouclé ou frisé, est, par sa forme, naturellement prompt aux nœuds. Le sébum protecteur, produit en faible quantité chez l’enfant s’écoule mal le long d’une fibre capillaire texturée, en forme de S ou de Z. Résultat : la chevelure est naturellement sèche, surtout au niveau des longueurs. Elle est difficile à démêler, à coiffer. La situation est souvent aggravée par l’utilisation de shampoings, de produits de coiffage, brosses et peignes inadaptés.

LA MAIN LÉGÈRE SUR LE SHAMPOOING

On choisit une formule très douce, sans détergents agressifs, sans sulfates, ou une crème lavante, de façon à préserver l’hydratation, indispensable à la souplesse et la solidité du cheveu. Une alternative pour les bébés : la formule corps et cheveux.

On commence par démêler sommairement les cheveux, au doigt ou à l’aide d’un peigne à dents larges, une brosse spéciale cheveux frisés. On applique alors le shampooing en petite quantité, uniquement au niveau des racines, puis on allonge sur les longueurs. Le bon rythme ? C’est une fois par semaine au maximum. Besoin de rafraîchir plus souvent? On alterne avec un cowash.



ON NE LÉSINE PAS SUR LE CONDITIONNEUR

Après shampooing à rincer, masque profond ou soin Leave In sans rinçage, indispensable, le conditionneur rend le cheveu plus malléable, l’adoucit, l’assouplit, renforce l’hydratation. En après-shampooing, on applique généreusement et on répartit sur l’ensemble de la chevelure en peignant aux doigts ou avec un démêleur de douche. On masse délicatement le cuir chevelu et les longueurs, puis on laisse agir quelques minutes avant de rincer. Si la chevelure est très dense et sèche, on utilise en soin profond 1 fois par mois en laissant poser 15 minutes sous le bonnet auto-chauffant. Alternative, le Leave In sans rinçage pour les enfants qui apprécient peu de sentir l’eau se déverser sur leur petite tête !



A BELLE COIFFURE BONS OUTILS

Le principe de base : un cheveu bouclé frisé ne se démêle jamais à sec. Spray démêlant ou mélange eau + huile dans le vaporisateur, on humidifie à fond avant de jouer des doigts, du peigne ou de la brosse. On sépare la chevelure en sections, puis on démêle en commençant par les pointes, puis on remonte vers les racines pour éviter de tirer, et de déclencher cris et larmes….tout se joue en douceur. Le peigne, c’est toujours à dents larges et en matériau parfaitement lisse et non électrostatique. Quant à la brosse, il en existe de différents modèles particulièrement conçus pour traquer les nœuds les plus sournois dans les chevelures bouclées frisées les plus rebelles sans mal et sans douleur !

La coiffure terminée, on scelle l’hydratation à l’aide d’un lait (texture bouclée assez souple) ou d’une crème (texture frisée plus serrée). C’est le principe de la méthode dite LOC : liquide – eau ou soin Leave In + huile pour assurer l’hydratation + crème pour sceller l’hydratation à l’intérieur du cheveu (en anglais Liquid + Oil + Cream)

Si les cheveux sont laissés libres, le soir, au coucher on les sépare en sections qui sont tressées ou attachées pour éviter qu’ils ne s’emmêlent.

Un petit truc en Plus : faire dormir votre enfant sur une taie d’oreiller en satin ou en soie, moins avides d’eau que le coton, qui dessèche le cheveu par les frottements durant la nuit.

Coupé au plus court et bien dégagé derrière les oreilles, en pompons, tresses, tresses collées ou vanilles, les cheveux bouclés frisés offrent une infini variété de coiffure pour les petits garçons et petites filles qui seront ravis et fiers de leur apparence. En rendant les soins et le coiffage simples et ludiques, apprenez dès leur plus jeune âge à votre enfant à aimer ses cheveux… et ne l’oubliez pas :

Depuis sa naissance, les cheveux de votre enfant vont subir une évolution, jusqu’à atteindre leur nature définitive aux environs de la puberté. Pour leur conserver tout leur potentiel de force et de croissance, respectez leur fragilité.



LES SOINS PRODIGUES AUX CHEVEUX DE VOTRE ENFANT AUJOURD’HUI CONDITIONNENT SA CHEVELURE D’ADULTE.