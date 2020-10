Comment Elinkine Diatta a été tué

27 octobre 2019-27 octobre 2020. Voilà un an jour pour jour que l’ancien secrétaire général autoproclamé du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) a été assassiné dans son village natal, Mlomp du Blouf, dans le département de Bignona. Il a été tué lors d’une cérémonie d’intronisation d’un de ses neveux. Le Major de l’armée à la retraite, Alpha Dia témoin de l’assassinat, raconte l’horreur. “Nous avions été à une intronisation d’un de ses neveux sur invitation d’Abdou Élinkine Diatta. Le dimanche matin, il y avait tous les chefs traditionnels du Blouf. J’ai pris beaucoup de photos. Quand nous sommes sortis de la maison, ils nous ont demandé de passer par la voie des rois. Sur place, j’ai vu que c’est une case où il faut faire une circumambulation. À l’instant même où ils étaient à une vingtaine de mètres de moi, j’ai entendu des crépitements. Étant militaire, j’ai su que c’est des armes de guerre. J’ai regardé le tireur, il m’a ordonné de quitter les lieux avec son doigt, j’ai refusé et j’ai continué à filmer. Il a tiré à nouveau, avant de mettre son fusil dans un sac qu’il avait sur son dos et de partir. C’est un jeune de teint clair. Il doit avoir la trentaine. Son frère m’a dit qu’Abdou est mort. Je ne l’avais pas cru parce qu’il gémissait encore”, a raconté l’ancien militaire…

D’après l’enquête de la gendarmerie, les témoignages recueillis attestent que les deux tueurs, qui étaient à bord d’une moto, visaient directement Abdou Elinkine Diatta. La preuve, dès qu’ils sont arrivés à hauteur de la foule, qui se rendait vers le lieu où devait se dérouler la cérémonie traditionnelle, c’est ce dernier qu’ils ont visé. Selon la même source, il y a une autre coïncidence troublante formellement relevée par l’enquête ouverte par la gendarmerie. Vingt-quatre heures avant son exécution, Abdou Elinkine Diatta avait présidé une réunion du MFDC au cours de laquelle il s’est frontalement attaqué à Salif Sadio. Les présumés meurtriers ont été clairement identifiés par les enquêteurs. Il s’agit de trois personnes qui ont été localisées dans des zones reculées quasi-impossibles d’accès pour les gendarmes. Les présumés meurtriers courent toujours.