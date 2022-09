Concertations sur la vie chère aujourd’hui

Le Premier ministre avait annoncé des concertations pour voir comment réduire les prix de certaines denrées alimentaires ainsi que celui du loyer. Eh bien ! La rencontre se tient aujourd’hui sous la présidence du chef de l’Etat. D’après une note de la Présidence, l’Etat cherche une union sacrée avec le patronat et les associations de consommateurs pour lutter plus efficacement contre la vie chère. D’après la même source, le gouvernement du Sénégal est le seul au monde à avoir envoyé de l’argent à sa diaspora pour l’aider dans la dimension sociale de la lutte contre la Covid19. Ainsi sur 1 000 milliards mobilisés dans le cadre de la Force Covid, 69 milliards ont servi à l’achat de vivre pour 1 000 000 de ménages en besoin d’une aide alimentaire d’urgence, 15,5 milliards pour l’électricité et 3 milliards pour l’eau ont été payés pour les populations vulnérables. A cela s’ajoutent les mesures fiscales et budgétaires afin de contenir l’augmentation de certains produits, notamment la farine, le pain, le sucre et le gaz. Toujours dans cette guerre contre la vie chère, lit-on dans la note, l’Etat a pris un ensemble de mesures, notamment des subventions sur les prix, des renonciations à des ressources fiscales à l’ordre de 97 milliards, pour contenir l’inflation sur les prix du sucre, du blé, du riz et de l’huile. Pour les hydrocarbures, en plus des mesures fiscales, il y a eu une subvention de l’ordre de 150 milliards pour éviter la hausse des prix de l’électricité, du gaz butane et du diesel.

