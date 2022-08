Concours général 2022 : les lauréats fêtés ce jeudi

Le Président Sall va présider, ce matin, la cérémonie du Concours général dont le thème est : «Pour un système éducatif ancré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du 21ème siècle : quelles réformes curriculaires ?» Parrain de cette édition, Souleymane Mboup, directeur de l’Iressef, est le symbole d’une école publique triomphante. Cette année, des abonnés absents au palmarès depuis des années et des établissements qui n’avaient jusque-là pas enregistré de lauréats seront à la cérémonie de remise des prix du Concours général, qui se tient au Grand Théâtre national. Il s’agit des lycées Ameth Fall, Charles De Gaulle, John F. Kennedy, Thierno Saïdou Nourou Tall et Valdiodio Ndiaye. Sans oublier le Lycée moderne de Rufisque, le Lycée de Mbacké, le Centre Serigne Mbacké Bousso, l’Ecole privée Mouhamadou Fadal Mbacké, l’Ecole privée franco-arabe Serigne Ndam Abdourahmane Lô de Malika et le Lycée franco-arabe de Saint-Louis, qui viennent d’intégrer le classement. Pour leurs élèves, c’est une première historique.

Bien évidemment, les lycées d’excellence Mariama Ba, de Diourbel et Limamou Laye, habitués aux premiers rôles, restent sur leur élan. 104 distinctions (53 prix et 51 accessits) dont 60 pour des élèves en classe de 1ère, vont être décernées après la compétition ayant enregistré la participation de 2722 élèves. Le public s’en sort avec 75 distinctions contre 29 pour le privé. Alors que les filles ont totalisé 48 distinctions dont 25 prix et 23 accessits, les garçons ont eu 56 distinctions dont 28 prix et 28 accessits.

Il faut noter que Fatou Niang, élève en classe de première au Lycée d’excellence Mariama Ba (Lemba), a été désignée meilleure élève de l’édition 2022 du Concours général avec 19 points. Avec le 2ème Prix en histoire et le 1er Accessit en maths, Alassane Dia, du Lycée scientifique d’excellence de Diourbel, est en tête pour les élèves de Terminale avec 13 points.