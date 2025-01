Conference des administrateurs et Managers Publics: Le gouvernement du Sénégal lance sa premiere édition, ce Lundi 

Partager Facebook

La première édition de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics (Camp) s’ouvre ce Lundi à Dakar. Mis en place par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, cet événement, se veut un rendez-vous annuel réunissant les principaux dirigeants du secteur public et parapublic.

Le président de la République a officiellement lancé, ce Lundi , la conférence des administrateurs et managers publics. Cet événement a réuni plusieurs centaines de participants, parmi lesquels des directeurs généraux, des administrateurs de sociétés nationales, des fonctionnaires et des agents du secteur parapublic. « Dans l’histoire de l’Etat, c’est un rendez-vous inédit, inédit par son format et par l’esprit qui le sous-tend, celui d’une réflexion collective sur la rénovation de notre administration »

Selon des informations, cette conférence s’inscrit dans la continuité du séminaire gouvernemental organisé le 27 avril 2024 par le Chef de l’État, qui avait pour objectif d’améliorer la coordination et l’impact des politiques publiques. Désormais, la CAMP se tiendra chaque année au premier trimestre pour permettre aux administrateurs et managers publics d’échanger et de s’aligner sur les priorités stratégiques du gouvernement.

Les constats alarmants du Président Diomaye au terme de 9 mois d’exercice du pouvoir « […] Nous faisons face à un État contraint, dont les marges de manœuvre budgétaires et financières sont quasi inexistantes. » « […] Une administration républicaine, certes, mais manquant de cohérence et figée dans des schémas dépassés. » « […] Un secteur parapublic hypertrophié, doublonnant souvent avec l’administration centrale, budgétivore, et dont la contribution au dividende de l’État reste trop faible. » « […] Des services publics complexes et coûteux, qui limitent l’efficacité des politiques publiques. »

Il estime dès lors qu’il est impératif de refonder notre administration pour la rendre plus moderne, plus proche des citoyens et plus efficace dans ses missions. Cette première Conférence vise à rappeler aux participants les fondamentaux de la gouvernance publique et à renforcer la conduite et le contrôle de l’action publique. Elle servira également de cadre pour présenter la Vision Sénégal 2050, un plan stratégique pour un Sénégal souverain, juste et prospère, exposer les grands axes de la loi de finances 2025, apporter un éclairage sur l’organisation et la transformation digitale des administrations, mettre en avant les principes de bonne gouvernance et le contrôle rigoureux de l’action publique, à travers des communications d’institutions telles que la Cour des Comptes et le Médiateur de la République.

Rappelons que cet événement réunit des personnalités notamment le Premier ministre, les membres du gouvernement, les responsables des administrations centrales et parapubliques, ainsi que des représentants des institutions de régulation et de contrôle.