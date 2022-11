Conférence Internationale des Universités du 3e Age (UNITRAS): Dakar va plaider pour les personnes âgées

Le musée des civilisations noires va abriter du 24 au 26 novembre la Conférence internationale des universités du troisième âge selon l’Université du troisième âge du Sénégal (UNITRAS). Cette rencontre sera axée sur ’’La problématique des valeurs dans le monde’’ et va être l’occasion pour les participants de faire un plaidoyer en faveur des personnes âgées.

Le Président de l’UNITRAS, Sidi Hairou Camara de dire qu’on ne règle pas le problème des valeurs par décret, c’est plutôt un long cheminement et qu’il faut une longue réflexion pour résoudre ce fléau pour le bien de nos enfants et de notre pays. Selon toujours lui, cette rencontre va être baptisée la déclaration de Dakar et c’est une organisation qui n’est pas le défi de l’UNITRAS, mais celui de l’État du Sénégal. C’est un défi national et il invite toutes les autorités à les accompagner. Lors d’une conférence de presse tenue dans ce cadre, les organisateurs ont estimé que la personne du troisième âge, si elle n’est pas aimée, c’est la catastrophe. Elle doit se sentir à l’aise. C’est ce qui permet de combattre le stress.

L’UNITRAS compte à ce jour plus de 600 membres et joue un rôle important au Sénégal et dans la sous-région, en tant que haute représentante des universités mondiales du troisième âge. Ils ont des antennes à Mbour et à Thiès et ils ont installé une Université des personnes âgées au Niger et en Guinée. Une autre Université va être installée en Gambie à l’issue de cette conférence de 2 jours prévue à Dakar, d’après M. Camara. Pour rappel, c’est en 1973, sous l’impulsion du Pr Pierre Vellas, un Agrégé de droit public et Professeur de droit international public à la Faculté de droit de Toulouse, par ailleurs Directeur de l’Institut d’études internationales et de développement de l’Université de sciences sociales de Toulouse que la première Université du troisième âge a été créée à l’Université des sciences sociales de Toulouse, avec le projet de proposer aux personnes du troisième âge un programme d’activités qui respecterait les conditions, les besoins et les aspirations propres à cet âge de la vie.

La visée de l’université du troisième âge était d’offrir aux aînés une éducation permanente et des activités culturelles et de formation diverses, qui leur procureraient, tant par la stimulation que par la convivialité, une ouverture d’esprit, une envie d’aller vers les autres, et susciteraient des comportements favorables à l’adaptation de tous les problèmes liés au vieillissement.

Le but ultime du Pr Pierre Vellas était avant tout de créer une institution de santé publique donnant plus de priorités aux programmes de recherche appliquée pour améliorer les conditions de vie des aînés et promouvoir la prévention de la santé. Plusieurs universités mirent en place, à leur tour, dans toute la France, des programmes similaires sous des appellations variées : université inter âge (UIA), université tous âges (UTA), université du temps libre (UTL), université culture et loisirs (UCL), université tiers temps (UTT), université populaire (UP), université ouverte (UO), etc. Au Sénégal, il y a un gisement de compétences, de connaissances et de capacités dans le troisième âge qui doit servir notre nation, d’après Mamadou Diallo, le Secrétaire e x é c u tif d e l’ U N I T RA S.

Mamadou SOW (Stagiaire)